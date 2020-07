Calciomercato Milan, occhi su Pessina: pronta l’offerta

Il Milan ha rimesso gli occhi sul giovane Pessina per il quale avrebbe già pronta una proposta per convincere l’Atalanta

Il Milan lavora già alla squadra del prossimo anno che dovrebbe subire un corposo rinnovamento visto il progetto giovani che sembra avere in mente Rangnick. Tra i profili ultimamente accostati ai rossoneri c’è anche il centrocampista del Verona, Matteo Pessina che ha messo in scena un’ottima stagione con la casacca giallobù. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Milan, Rebic: “C’è bisogno di Ibra. Jovic? Forte, non ha ancora firmato”

Per arrivare al classe 1997 bisognerà però trattare con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes’ infatti i rossoneri starebbero proprio negoziando con i bergamaschi con tanto di possibile offerta da 12 milioni di euro per convincere la dirigenza nerazzurra. A favorire il Milan rispetto alla concorrenza ci sarebbe inoltre una clausola che prevede che in caso di vendita da parte dell’Atalanta, al Milan spetterebbe una cifra tra il 40 e il 50% dell’importo totale.