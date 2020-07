Gli scout del Milan starebbero valutando il profilo del giovanissimo Bitshiabu El Chadaille, talento del PSG che piace a mezza Europa

Il progetto giovani del Milan non conosce davvero limiti. Secondo quanto riferito da ‘Le Parisien’ ci sarebbe anche la società rossonera su Bitshiabu El Chadaille, difensore centrale classe 2005 del Paris Saint-Germain. Mirino puntato da parte degli osservatori del club meneghino, sempre molto attenti sui giovani in giro per l’Europa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

A dispetto della tenera età Bitshiabu avrebbe destato l’interesse di molti top club come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. Il ragazzo però non potrà firmare un contratto con nessun’altra squadra, non avendo ancora compiuto sedici anni. Il padre inoltre vorrebbe che il giovane restasse a Parigi per mataurare.

