Calciomercato Juventus, Gotze può ripartire dalla Spagna | Le ultime

Possibile futuro in Spagna per Mario Gotze. Il tedesco è senza contratto dopo la fine del matrimonio col Borussia Dortmund

Proposto alla Juventus come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, Mario Gotze potrebbe però ripartire dalla Spagna. Stando a ‘Sky Sports’ il Siviglia è molto interessato al fantasista tedesco attualmente senza contratto dopo che a fine giugno è terminato quello con il Borussia Dortmund. Il 28enne Campione del Mondo nel 2014, già da qualche anno in fase calante, è stato accostato anche ad altri club italiani come Milan, Inter e Roma.

