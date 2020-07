Calciomercato Juventus, Dybala indispensabile: rinnovo super, si tratta

Calciomercato Juventus, Paratici impegnato nella trattativa per il rinnovo di Dybala: l’argentino fondamentale per Sarri e per i bianconeri

La scorsa estate, era stato a un passo dall’addio. Oggi, la Juventus non può fare a meno di Paulo Dybala. L’argentino è stato decisivo in queste prime gare post lockdown con quattro reti e anche subito prima aveva marchiato lo scontro diretto con l’Inter, fondamentale per rimettersi davanti alla Lazio. Naturale che i bianconeri stiano facendo di tutto per trattenerlo, procede la trattativa con l’entourage del giocatore per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il collega Paolo Paganini ha parlato a Calciomercato.it della trattativa per il rinnovo di Dybala, Paratici deve limare la distanza tra la richiesta del giocatore di circa 12 milioni e l’offerta bianconera, spintasi a 10 milioni più bonus. Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola ribadisce la volontà dell’attaccante di un contratto top, avendo dato prova in questo finale di stagione delle sue doti.

