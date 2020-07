Benfica, UFFICIALE: Jorge Jesus torna a Lisbona

Dopo aver vinto la Libertadores con il Flamengo, Jorge Jesus torna a Lisbona: è il nuovo tecnico del Benfica.

In sei stagioni con il Benfica ha vinto tre campionati portoghesi. E il club di Lisbona spera di tornare alla vittoria con il cambio di guida tecnica, vista la recente vittoria del Porto. Per farlo, le ‘Aquile’ si sono affidate a Jorge Jesus, che dopo le esperienze allo Sporting CP, all’Al-Hilal e aver portato il Flamengo sul tetto del Sudamerica con la vittoria della Copa Libertadores, torna nella capitale lusitana. Jesus ha attivato la clausola presente nel proprio contratto per liberarsi e tornare dunque in Portogallo. Confermata dunque l’indiscrezione di Calciomercato.it, con il tecnico che era la prima scelta del presidente Vieira e che aveva dato la propria disponibilità a tornare a Lisbona.