Sondaggio di CM.IT sul proprio profilo Twitter sulla corsa scudetto dopo che l’Inter è tornata a -6 dalla Juventus, ecco il verdetto dei nostri utenti

La classifica si è improvvisamente accorciata nell’ultimo turno di campionato, con l’Inter che ieri sera ha recuperato altri due punti alla Juventus. Nerazzurri a -6 dai bianconeri, il margine della squadra di Sarri rimane per ora abbastanza consistente ma i campioni d’Italia a cinque giornate dalla fine non possono distrarsi. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, in un sondaggio su Twitter, se la squadra di Conte abbia ancora chances di vincere lo scudetto. Risposta negativa, secondo i votanti, che si sono così espressi: per il 64,1% non ci sono possibilità per i nerazzurri, il 35,9% crede invece che il campionato sia ancora aperto.