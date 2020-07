Domani sera Milan e Bologna si ritroveranno di fronte a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto Sinisa Mihajlovic che ha parlato anche di Ibrahimovic

Milan-Bologna avrà luogo domani sera alle 21.45 a San Siro. Di fronte due grandi amici come Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic che però hanno anche avuto un passato burrascoso. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso tecnico serbo in conferenza stampa: “Arrivammo quasi alle mani quando lui era alla Juventus. Abbiamo fatto amicizia quando arrivò all’Inter: è svedese sì, ma i suoi genitori sono slavi come me e tra noi c’è grande rispetto reciproco. L’ho cercato in chiave mercato? Cose passate, ora non so cosa succederà l’anno prossimo: una cosa è certa, l’amicizia rimarrà sempre”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Mihajlovic ha quindi concluso su Ibra: “Spero che abbia rispetto e pietà di un povero malato convalescente come me. Speriamo sia meno cattivo del solito con un suo amico”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Bologna, UFFICIALE: tegola per Mihajlovic | Stagione finita

Milan-Bologna, Pioli: “Spirito giusto. Ibrahimovic? Deciderò prima della gara”