Formula 1, UFFICIALE: due casi di Coronavirus nell’ultima settimana

La FIA insieme alla Formula 1 ha annunciato gli esiti degli ultimi test: due positivi al Coronavirus. I dettagli nel comunicato ufficiale

Sono emersi ufficialmente nella giornata di oggi i primi casi di positività al Coronavirus dalla ripartenza della Formula 1. Stando a quanto riferito dalla Federazione automobilistica, in relazione all’esito dei tamponi fatti a piloti, team e scuderie, sono emersi due casi di positività al virus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dal comunicato ufficiale emerge che: “La FIA e la Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati eseguiti 4.997 test per COVID-19 su piloti, squadre e personale. Di questi, due persone si sono dimostrate positive. Le persone in questione non erano presenti in Austria”.

