Tutti pazzi per Rodrigo de Paul ma non sarà facile arrivare all’argentino. Il vicepresidente dell’Udinese, Campoccia, ha parlato anche del Napoli

In casa Udinese brilla su tutti la stella di Rodrigo de Paul che piace a diversi club di Serie A tra cui Inter e Napoli. Proprio gli azzurri sarebbero in prima fila per il trequartista argentino per stessa ammissione di Stefano Campoccia vicepresidente dei friulani, che ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Napoli in pole per De Paul? Il club azzurro è uno dei nostri maggiori clienti, è in pole per definizione. Bisogna, però, mettersi d’accordo sul prezzo, perché noi abbiamo rifiutato 35 milioni per questo giocatore, ma non dal Napoli, precisiamo senza ombra di dubbio”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Campoccia ha poi continuato: “De Paul è ragazzo straordinario, un bel vedere in campo. È uno di quei giocatori che in campo sa fare tutto, è un bel vedere per gli occhi. La tifoseria del Napoli, così come è, può essere una droga per un giocatore del genere. Sarebbe veramente bello vederlo in maglia azzurra, ma bisogna mettersi d’accordo sul prezzo, è un talento unico. Bisogna alzare l’offerta, ripeto, lo scorso anno abbiamo rifiutato 35 milioni per questo ragazzo. La cifra tecnica è enorme, è un bel vedere in campo e vale veramente la pena acquistarlo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Carnevale: “No a 33 milioni per de Paul. Andrà in una grande”

Calciomercato Lazio, primi contatti per il colpo de Paul