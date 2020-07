Calciomercato Milan, Guardiola si fionda sul pupillo di Rangnick

Accostato al Milan, su Dayot Upamecano piomba il Manchester City: il difensore francese è finito nel mirino di Pep Guardiola.

Nonostante il rinnovo di Simon Kjaer, il Milan cercherà sicuramente di acquistare almeno un difensore centrale nel corso della prossima sessione di calciomercato. Tra i nomi accostati al club rossonero c’è anche Dayot Upamecano, talentuoso centrale francese del Lipsia, pupillo di quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico rossonero, Ralf Rangnick. Nonostante un contratto in scadenza nel 2021, il prezzo del transalpino resta elevato, ma soprattutto resta folta la concorrenza.

Oltre al Milan, il giocatore piace tanto ad altri top club europei. In primis l’Arsenal, ma nelle ultime ore è spuntato l’interesse del Manchester City. Pep Guardiola è a caccia di rinforzi difensivi e studia il colpo per affiancare l’uomo giusto a Laporte al centro della propria difesa. Nel mirino c’è Koulibaly del Napoli, così come Alaba del Bayern Monaco, ma attenzione proprio ad Upamecano, profilo giovane e sicuramente meno costoso del senegalese in forza ai partenopei. Il classe 1998 piace soprattutto al braccio destro di Guardiola, Txiki Begiristain, come riferisce ‘Le 10 Sport’. Il Milan è avvertito, la strada che porta ad Upamecano appare tutt’altro che semplice.

