Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco: Tare guarda a Madrid

Lazio, per l’attacco Tare e la dirigenza avrebbero chiesto informazioni per Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid, ma in prestito al Levante.

A caccia di rinforzi in vista della Champions, per regalare a Simone Inzaghi una rosa più competitiva. Il grande obiettivo della qualificazione alla massima competizione europea è ormai ad un passo per la Lazio, che però si sta già attivando sul mercato per portare a Roma rinforzi di qualità anche per dare al tecnico una rosa più competitiva.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ed ecco che, stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’, il club capitolino avrebbe bussato alla porta del Real Madrid per chiedere informazioni su Borja Mayoral. Attaccante spagnolo di proprietà dei ‘Blancos’, ma in prestito al Levante, Mayoral ha siglato otto reti in questa Liga. A fine stagione tornerà però a Madrid, ma sarà difficile una sua permanenza. Il suo contratto con gli spagnoli scade nel 2021, possibile dunque che possa partire a titolo definitivo, magari a prezzo di saldo. Tare ci pensa, con il 23enne spagnolo che potrebbe essere il nome giusto.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, UFFICIALE: la decisione sulla squalifica di Patric