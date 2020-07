Calciomercato Lazio, dalla Spagna: 21 milioni per l’ex Serie A

Secondo ‘Don Balon’ infatti, il club capitolino avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A, Juan Fernando. Il 27enne colombiano, è stato accostato in passato anche ale, a gennaio, al che aveva formulato un’offerta ufficiale . Ora sembra essere la Lazio in pole position sul giocatore. Dalla Spagna sono convinti che il club biancoceleste sia pronto per formulare aluna proposta di 21 milioni di euro. Il giocatore, desideroso di tornare in Europa, accetterebbe di buon grado il trasferimento in biancoceleste, soprattutto per la possibilità di giocare la Champions League.