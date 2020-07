Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio vorrebbe cambiare aria. In Italia le pretendenti non mancano ma all’estero c’è il PSG

Ennesima stagione di ottimo livello per Sergej Milinkovic-Savic che sembra però aver fatto il suo corso alla Lazio. Lotito per il suo gioiello spara alto ma il calciatore sembra davvero intenzionato a cambiare aria al termina di questa stagione. Stando a quanto sottolineato da ‘Parisfans’ il centrocampista serbo vorrebbe nello specifico un trasferimento al Paris Saint Germain, club che lo segue da tempo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per questo motivo Milinkovic-Savic avrebbe chiesto alla Lazio di avanzare una richiesta economica ragionevole per il suo cartellino. Per il momento la speranza è quella di poter finalizzare il tutto per circa 70 milioni di euro tra quota fissa e bonus. Inoltre anche l’idea di includere Marusic nei negoziati persiste ancora. Intanto il PSG dovrà trattare con la Lazio anche con il supporto di Milinkovic che spinge per l’addio anche se comunque non forzerà la mano con la società.

