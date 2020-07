Contatti della Juventus per il gioiellino della Bundesliga: i bianconeri osservano Lazar Samardzic, centrocampista dell’Hertha Berlino

Nuovi contatti. La Juventus ha messo gli occhi su Lazar Samardzic, gioiellino della Bundesliga. Classe 2002, centrocampista dell’Hertha Berlino con il quale ha già collezionate tre presenze in prima squadra, Samardzic è da tempo accostato alla Juventus. Come riferisce ‘Sky’, negli ultimi tempi la società bianconera ha fatto dei sondaggi per il giovane calciatore di origini serbe.

Semplici contatti esplorativi per una giovane promessa che si è già ritagliato un po’ di pazio in prima squadra, dimostrando però tutto il suo talento nell’Under 19 dell’Hertha. Qui è stato capace di mettere a segno 15 gol e 10 assist in 21 presenze. Non solo la Juve su di lui però: se anche il Milan è una delle squadre che lo segue da qualche mese ormai, il Barcellona è un’altra società che lo ha messo nel mirino.