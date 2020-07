Calciomercato Juventus, futuro Mandragora: annuncio sul futuro

Calciomercato Juventus, ancora viva l’opzione Mandragora in uno scambio: le dichiarazioni dell’agente su una operazione col Napoli per Milik

Il nome di Rolando Mandragora, in forza all’Udinese ma sempre in orbita Juventus, era stato speso negli scorsi mesi nell’ambito di un possibile scambio con la Roma per Cristante. Il mancato accordo con i giallorossi e l’infortunio hanno frenato tutto. Ora, il centrocampista potrebbe essere ugualmente una carta importante per la Juve. Del suo futuro ha parlato l’agente Luca De Simone a ‘CalcioNapoli24’. “Il recupero procede bene, non vogliamo affrettare i tempi ma potrebbe tornare dopo non molte partite dall’inizio del nuovo campionato – ha spiegato – Udinese e Juventus non hanno ancora discusso del suo futuro, l’opzione di recompra era stata spostata al 30 agosto a prescindere dall’infortunio. Ne parleremo all’inizio del mese prossimo. Lui eventuale contropartita per Milik? Vestire la maglia del Napoli sarebbe una grande opportunità. Ma al momento non ci sono stati sondaggi con me, né Udinese e Juve hanno sentito il Napoli. Nel caso, se ne dovrebbe parlare ad agosto inoltrato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, brilla Chiesa | L’addio è più lontano!

Calciomercato Juventus, parte la rivoluzione | Nove cessioni!