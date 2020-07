L’ex giocatore dell’Inter Eder, attualmente allo Jiangsu Suning, vorrebbe tornare in Italia: due le squadre che potrebbero accontentarlo

La Serie A potrebbe presto vivere un altro cavallo di ritorno. Momento particolare per Martins Eder, ex giocatore dell’Inter rimasto però in orbita Suning, andando nella Chinese Super League con la maglia dello Jiangsu. Un contratto faraonico da 8 milioni per l’italobrasiliano, che ora si sta allenando in ritiro vista della ripresa del campionato ma con qualche pensiero per la testa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A partire dal figlio appena nato, che con la mamma è in Brasile e non riesce a ottenere il visto per raggiungerlo. Eder ha nostalgia della famiglia dell’Italia, dove vorrebbe tornare. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, negli ultimi giorni si è scaldato l’interesse per il classe ’86 da parte di Fiorentina e Bologna, che hanno fatto un sondaggio. L’attaccante spera e avrebbe fatto capire anche di essere disposto a ridursi in maniera importante l’ingaggio da 8 milioni.