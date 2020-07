Novità sulle condizioni di Alex Zanardi, sempre ricoverato a Siena: iniziato il processo di risveglio dal coma.

Dopo il terribile incidente e una nuova operazione al volto, arrivano novità sulle attuali condizioni di Alex Zanardi, sempre ricoverato all’ospedale di Siena. Per lui sta infatti per iniziare la fase due, ossia quella del progressivo risveglio dal coma. “Al campione paralimpico verrà lentamente ridotta la sedo-analgesia” fanno sapere dall’ospedale di Siena.

In pratica si provvederà al risveglio del pilota dal coma farmacologico. “In seguito alla riduzione della sedazione, saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni da parte dall’equipe che ha in cura l’atleta, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo. Attualmente rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata” affermano dall’ospedale. Ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Alex Zanardi verranno diffuse la prossima settimana in accordo con la famiglia.