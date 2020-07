Spal-Inter, guaio Conte: Lukaku resta a Milano

Inter: niente sfida contro la Spal per Romelu Lukaku. L’attaccante belga resta a Milano, Conte non lo avrà a disposizione.

Niente Spal per Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarà della partita di Ferrara, con Antonio Conte che non lo avrà dunque a disposizione per la gara del Mazza. L’Inter dovrà quindi fare a meno del centravanti ex Manchester United, rimasto a Milano per allenarsi. Quasi scontata dunque la conferma della coppia tutta sudamericana Sanchez–Martinez.

Lo riferisce ‘Sky Sport’, che sottolinea come Conte non potrà contare sull’attaccante. Il belga è rimasto quindi a Milano, oltre che per riposare anche perché la trasferta è stata logisticamente complessa. L’obiettivo è dunque quello di recuperare il giocatore per le ultime cinque gare stagionali.

