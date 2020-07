Spal a un passo dalla Serie B, Di Biagio verso l’addio: il club ha deciso

Retrocessione a un passo per la SPAL, che cade anche con l’Inter. Il club ha già deciso: sarà addio per Gigi Di Biagio.

Ancora un risultato negativo con la SPAL, sempre più vicina alla retrocessione in Serie B. Dopo la sconfitta con l’Inter, sono ridotte ormai al lumicino le speranze di salvezza, lontana ben 11 punti a cinque giornate dalla chiusura del torneo. Il destino di Gigi Di Biagio è segnato, come ha chiarito il presidente Mattioli: “Pensavamo di tenerlo, ma se il gioco continua ad essere questo non c’è margine per continuare assieme. Per il futuro siamo ambiziosi: vogliamo una squadra giovane ma con dei leader nello spogliatoio”.

Le dichiarazioni, diffuse da ‘Sky Sport’, aprono le porte a un esonero ormai scontatissimo. Al suo posto, la SPAL potrebbe chiamare Beppe Iachini, che sembra anche lui destinato a lasciare il suo attuale club, la Fiorentina.

