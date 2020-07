I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sul futuro di Maurizio Sarri dopo il pari di ieri col Sassuolo

Ancora uno stop per la Juventus di Maurizio Sarri che ieri sera dopo essere andata avanti di due contro il Sassuolo si è fatta rimontare fino ad arrivare al 3-3 finale. Due punti nelle ultime tre gare per i bianconeri con l’ex tecnico del Chelsea che finisce inevitabilmente sul banco degli imputati. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sul futuro di Sarri che per il 63.1% dei votanti meriterebbe addirittura l’esonero in caso di KO con la Lazio.

🚨MOMENTO SONDAGGIO🚨 Bufera su #Sarri dopo #SassuoloJuve! Secondo Voi merita l’esonero in caso di ko contro la #Lazio? VOTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 16, 2020

