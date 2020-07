Roma-Verona, Fonseca: “Non possiamo sbagliare così tanto”

La Roma passa 2-1 in casa col Verona, anche se soffrendo la qualità con la palla degli avversari: le parole di Fonseca nel postpartita

Dopo la vittoria della Roma contro il Verona, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato della prestazione dei suoi. Bene a livello difensivo, anche se la squadra ha sofferto il palleggio degli avversari. Ecco le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa: “E’ stata una vittoria importante. Giocare col Verona non è mai facile, è una squadra che va uomo contro uomo, pressa alto”.

Fonseca è sostanzialmente soddisfatto della partita della Roma: “Abbiamo fatto una partita corretta, abbiamo avuto molte situazioni da contropiede. Però non dobbiamo sbagliare così tanto, anche se abbiamo creato. E’ importante fare il terzo gol in una partita così, il Verona ha giocato più la palla ma non ha creato tantissimo. Pau Lopez non ha fatto parate. Non mi piace guardare il passato, dobbiamo pensare al presente e al futuro, quindi recuperare i giocatori a livello fisico”. Sul modulo: “La squadra ha vinto le ultime tre partite con questo sistema, penso che stiamo bene a livello difensivo. Non posso dire che non cambierei, ma adesso mi piace la squadra come sta”.