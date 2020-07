Spal-Inter è stato il posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A. Ecco voti e giudizi di Calciomercato.it

L’Inter travolge la Spal, praticamente già in B, al ‘Paolo Mazza’ e si riprende il secondo posto. La squadra di Conte riduce a sei punti, anzi a sette visti gli scontri diretti, il distacco dalla Juventus capolista. Non sono pochi, ma nemmeno troppi viste le ‘condizioni’ dei bianconeri di Sarri. Insomma a questo punto nulla è davvero impossibile, anche se il calendario non sembra giocare in favore dei nerazzurri. La prossima giornata, Handanovic e compagni sfideranno la Roma all’Olimpico e la Juve in casa la Lazio, sarà un crocevia importante in chiave titolo.

Da Eriksen e Sanchez a Petagna, le pagelle di Spal-Inter

INTER

Handanovic 6 – Protagonista del discusso episodio che ha fatto infervorire gli estensi. Per il resto ordinaria amministrazione.

Skriniar 6,5 – Supporta con costanza Candreva.

Ranocchia 6 – Un po’ in difficoltà contro Cerri, ma nel complesso prova sufficiente.

Bastoni 5,5 – Più volte richiamato da Conte, il quale pretendeva da lui maggiore intraprendenza in avvio azione. Poi ammonizione ingenua. Dal 63′ D’Ambrosio 6 – Fa il suo senza sforzi

Candreva 7 – Sempre tra i protagonisti della trama offensiva e bravo a sfruttare l’occasione da gol generata da una grande azione. Anticipo decisivo su Petagna in area Inter. Dal 79′ Pirola s.v.

Gagliardini 6,5 – Sesta gara consecutiva da titolare. Non la sbaglia, propositivo e sempre al posto giusto.

Brozovic 6 – A volte si complica la vita da solo.

Biraghi 7 – Spinge tanto, realizza il raddoppio e fa l’assist del tris. Dal 67′ Young 6,5 – Serve a Gagliardini il pallone del poker

Eriksen 6,5 – Torna titolare dopo due partite. Sprazzi di classe e giocate illuminanti, ancora però poco continuo nella gara stessa.

Lautaro Martinez 6 – Si sbatte tanto ma manca di concretezza e spunto nel finale dell’azione.

Sanchez 7,5 – Finalmente al top della forma. Assist, gol e tanto altro. Sarà dura, se non impossibile tenerlo fuori quando rientra (forse domenica con la Roma) Lukaku. Dal 79′ Esposito s.v.

All.Conte 7 – Manda in campo una squadra viva che va dritta e unita verso l’obiettivo della vittoria. Sotto sotto ancora ci crede allo scudetto…

SPAL

Letica 6 – Sui gol non può nulla, mentre compie una grande parata su Sanchez.

Reca 4,5 – Male, ma anche poco ‘supportato’ da Strefezza. Dal 66′ Cionek 5 – Entra a partita già finita

Vicari 4 – In grossa difficoltò, forse con Lukaku sarebbe andata meglio. Dall’82 Salamon s.v.

Bonifazi 4 – Falloso e nervoso, spesso in ritardo negli interventi.

Sala 5 – Meglio quando si propone, ma gli manca carattere.

Strefezza 6 – E’ tra i pochi a creare un po’ di scompiglio. Da rivedere in fase difensiva

Valdifiori 5,5 – Fa fatica a dettare i tempi.

Murgia 4,5 – Poca sostanza in una gara in cui ne serviva tanta. Dall’82’ Tunjov s.v.

Dabo 5,5 – Troppo nervoso

Petagna 7 – Tiene in piedi da solo un intero reparto, per non dire tutta la squadra. Prende anche la traversa. Prova maiuscola nonostante le enormi difficoltà.

Cerri 5,5 – Non all’altezza, soprattutto del partner Petagna… Dal 74′ Di Francesco s.v.

All.Di Biagio 5,5 – Il risultato è forse troppo severo. Buona Spal nel primo tempo, e questo è anche merito del suo allenatore. La Serie B ormai è certa, come il suo addio a fine campionato.

ARBITRO: Guia 6,5 – Gara non complicata da arbitrare al di là dell’episodio del rigore. Aiutato anche dal check del Var, prende la decisione giusta non dando il penalty ai padroni di casa.

TABELLINO

SPAL-INTER 0-4

36′ Candreva, 54′ Biraghi, 60′ Sanchez, 73′ Gagliardini

SPAL (4-4-2): Letica; Reca (66′ Cionek), Vicari (82′ Salamon), Bonifazi, Sala; Strefezza (66′ D’Alessandro), Valdifiori, Murgia (82′ Tunjov), Dabo; Petagna, Cerri (74′ Di Francesco). All.Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (67′ D’Ambrosio); Candreva (79′ Pirola), Gagliardini, Brozovic; Biraghi (67′ Young); Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez (79′ Esposito). All.Conte

ARBITRO: Guia di Olbia

NOTE – Ammoniti: Bastoni, Valdifiori, Biraghi, Ranocchia

