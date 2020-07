Valentino Rossi proseguirà l’avventura nel Motomondiale anche l’anno prossimo. Il ‘Dottore’ vicino all’accordo con il team Petronas

Arriva la conferma direttamente dal diretto interessato. Valentino Rossi proseguirà la sua avventura nel Motomondiale in sella ad una Yamaha, probabilmente del team Petronas, l’anno prossimo. Le parole del ‘Dottore’ da Jerez dove si correrà il primo GP della stagione: “Con i ragazzi del team Petronas stiamo parlando. Non è vero che ho già firmato, anzi siamo ancora lontani dalla firma. Per ora stiamo parlando, ma posso dire che al 99% sarò ancora in pista l’anno prossimo. Ho ancora voglia di continuare”.

