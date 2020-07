Lazio, UFFICIALE: la decisione sulla squalific di Patric

E’ arrivata la decisione della corte sportiva di Appello sul ricorso della Lazio contro le quattro giornate di squalifica per Patric

Parzialmente accolto il ricorso della Lazio contro la squalifica di Patric. Come ha ufficializzato la Figc con un comunicato ufficiale, la Corte Sportiva D’Appello ha ridotto la sanzione inflitta al centrocampista biancoceleste per l’espulsione ricevuta nella gara contro il Lecce per aver dato un morso ad un avversario. La corte federale ha deciso di ridurre da quattro a tre giornate la squalifica e di diminuire l’ammenda che passa da 20mila a 10mila euro. Dopo aver scontato già due turni di stop, Patric sarà costretto ad osservare da spettatore anche il big match contro la Juventus e tornerà a disposizione il 23 luglio per Lazio-Cagliari.