Juventus, infortuni Bentancur e Chiellini: il report UFFICIALE

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio contro il Sassuolo: il report medico sugli infortuni di Bentancur e Chiellini

Nessuna lesione. Arriva una buona notizia in casa Juventus dopo il pirotecnico pareggio contro il Sassuolo. Il 3-3 di Reggio Emilia ha lasciato il segno con le polemiche su Sarri, ma anche gli acciacchi di Bentancur e Chiellini, usciti malconci dal ‘Mapei Stadium’. C’era preoccupazione per le loro condizioni fisiche, anche in vista della sfida di lunedì sera contro la Lazio, ma le notizie che arrivano da Torino sono positive.

Come si legge nel report ufficiale della società bianconera, i due calciatori sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno ora valutate nei prossimi giorni per valutare l’eventuale disponibilità per la gara contro la squadra di Inzaghi. Sarri dovrà già rinunciare allo squalificato Bernardeschi che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Da valutare anche de Ligt con il problema alla spalla che lo ha accompagnato durante i 90 e più minuti contro il Sassuolo.