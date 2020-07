Torino-Genoa è uno dei due posticipi di giovedì della trentatreesima giornata di Serie A, che si chiuderà con Spal-Inter

La vittoria casalinga contro la Spal è stata una boccata d’ossigeno importante per il Genoa, che oggi farà visita al Torino. Un autentico scontro salvezza che anche i Granata hanno l’obbligo di vincere per non rischiare di finire nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Reduci dalla sconfitta contro l’Inter, i padroni di casa in caso di vittoria porterebbero a sette i punti di vantaggio sulla squadra allenata da Nicola. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Genoa

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, NKoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

GENOA (3-4-1-2):Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Barreca; Falque; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 77 punti; Atalanta 70; Lazio 69; Inter* 68; Roma 57; Napoli e Milan 53; Sassuolo 47; Verona 44; Bologna 43; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Udinese 36; Torino* 34; Genoa* 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal* 19.

* una partita in meno