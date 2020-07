Spal-Inter (ore 21.45) chiude il programma della trentatreesima giornata di Serie A e Calciomercato.it seguirà l’evento in tempo reale

La vittoria in rimonta contro il Torino ha fatto rispuntare qualche sorriso in casa Inter, ospite questa sera della Spal. Antonio Conte non vuole cali di tensione e ha chiesto ai suoi di non fare calcoli in vista del big match di domenica prossima in casa contro la Roma. Ultimi in classifica con appena 19 punti conquistati, i padroni di casa non hanno più nulla da chiedere al campionato e nelle ultime dieci partite hanno collezionato otto sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Spal-Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Reca, Vicari, Bonifazi, Sala; Strefezza, Valdifiori, Murgia, Dabo; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Martinez, Sanchez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: