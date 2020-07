Coronavirus, Speranza: “Stop agli arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo”

Serbia, Montenegro e Kosovo sono stati aggiunti alla lista dei paesi a rischio: firmata l’ordinanza. L’annuncio del ministro Speranza La lotta al Coronavirus è sempre in atto anche in Italia. Lo sa bene il Ministro Roberto Speranza che ha firmato recentemente una nuova ordinanza che prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e degli altri mezzi di trasporto per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo rispetto all’Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il ministro lo ha annunciato su Facebook: “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, bollettino 15 luglio | Sale numero contagi, calano decessi

Serie A, classifica post coronavirus: Atalanta in fuga, Inter e Juventus appaiate