Calciomercato, UFFICIALE: niente Milan, Kudus va all’Ajax

Milan, sfuma il ghanese Kudus, seguito dagli scout rossoneri: l’attaccante si trasferisce dal Nordsjelland all’Ajax.

Niente Milan per Mohammed Kudus, almeno per il momento. Il giovane attaccante ghanese lascia il Nordsjelland, ma per trasferirsi all’Ajax. Il club olandese ha infatti ufficializzato il classe 2000, che ha firmato con i ‘lancieri’ un contratto sino al 2025. Il giocatore ha tra l’altro già scelto il numero di maglia: il 20. Kudus è stato recentemente accostato al Milan: il ragazzo piaceva molto soprattutto a Ralf Rangnick, che lo stava attentamente valutando per portarlo in rossonero.

