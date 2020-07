Accostato ieri alla Roma, Fahad Al-Baker, uomo d’affari kuwaitiano, ha pensato bene di fare doverose precisazioni in merito all’interesse per un club italiano

In Serie A la Roma vive l’ennesimo passaggio di mano della società. I giallorossi nella giornata di ieri sono stati anche accostati al Fondo sovrano del Kuwait soprattutto in virtù delle parole di Fahad Al-Baker, uomo d’affari kuwaitiano che ai microfoni di ‘HDA Tv’ aveva ammesso i essere molto vicino all’acquisto di un club italiano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In seguito tramite il proprio profilo Twitter ha però corretto il tiro: “La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento. Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social. Ho presentato un interesse per un club italiano. Secondo le regole, non sono autorizzato a fare nomi finché non abbiamo concluso l’affare”.

