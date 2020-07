Nonostante il gol di ieri col Sassuolo, il futuro di Higuain è destinato a essere lontano dalla Juventus: dalla Spagna lanciano una clamorosa indiscrezione su un possibile ritorno

Gonzalo Higuain è giunto alla fine della sua avventura alla Juventus. Il suo contratto è in scadenza 2021, non sarà rinnovato e i bianconeri vogliono monetizzare subito dalla sua cessione. Una stagione travagliata per il Pipita, che pure i suoi minuti e i suoi gol li ha trovati, l’ultimo ieri in casa del Sassuolo. Il bomber argentino, però, è destinato a lasciare l’Allianz Stadium, con diverse piste davanti a lui e la Juve che già cerca un sostituto, oltre ad alcuni ragionamenti sui possibili scambi in Serie A. Dal ritorno in Argentina alla permanenza in Europa, con una suggestione clamorosa lanciata in Spagna.

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Higuain e Aguero offerti al Real Madrid

Secondo ‘Don Balon’, infatti, Gonzalo Higuain sarebbe stato offerto al Real Madrid. Proprio i Blancos, da cui partì la storia da top player del Pipita, prima di approdare al Napoli e poi alla Juventus. Il club spagnolo è in cerca di giocatori affidabili e l’argentino sarebbe l’uomo giusto per garantire due anni di alto livello. Insieme a lui, però, al Real sarebbe stato offerto anche il Kun Sergio Aguero, in scadenza 2021 e da anni in orbita blanca, oltre che ultimamente accostato all’Inter.

Per l’attaccante del City, che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Guardiola, potrebbe essere il momento giusto per realizzare questa sorta di sogno. Con l’addio di Mariano Diaz (e Jovic), i compagni di nazionale Higuain e Aguero potrebbero essere i rinforzi giusti per Zidane, anche a livello economico. Una poltrona per due.