Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per Ferran Torres

Obiettivo di mercato della Juventus, Ferran Torres avrebbe raggiunto un accordo con la sua prossima squadra: addio Valencia

Incontro e accordo. Incassata la positiva sentenza del Tas, il Manchester City si è mosso subito sul calciomercato. Per sostituire Sané, approdato al Bayern Monaco, il club inglese avrebbe in pugno Ferran Torres, stellina del Valencia, accostato anche alla Juventus. Per i bianconeri le speranze sarebbero legate alla trattativa tra il city e la società spagnola che ancora deve partire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: clamoroso ritorno per Higuain! Sfida ad Aguero

Quella con il calciatore è invece già praticamente conclusa. Come riferisce ‘Espn’, infatti, ci sarebbe stata una riunione tra i dirigenti dei Citizens e gli agenti di Ferran Torres in cui sono stati concordati tutti i termini dell’accordo. Contratto pluriennale e ingaggio importante per il 21enne che è legato al Valencia fino al 2021. Proprio la scadenza molto ravvicinata è un fattore che gioca a favore del Manchester City con gli spagnoli che non possono tirare troppo la corda per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero tra un anno.