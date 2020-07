Shanghai SIPG, Hulk annuncia: a dicembre sarà addio

L’attaccante brasiliano Hulk lascerà la Cina alla fine dell’anno: diverse le offerte sia dal Brasile che dall’Europa.

A quasi 34 anni e dopo essere approdato in Cina nel 2016, Hulk è pronto per una nuova avventura. L’attaccante brasiliano ex Porto e Zenit San Pietroburgo ha comunicato che lascerà il suo attuale club, il Shanghai SIPG, al termine del suo contratto che scadrà il prossimo dicembre.

Il brasiliano ha sottolineato come non prolungherà l’accordo: “Ho già parlato con la dirigenza e ho comunicato loro la mia volontà. Ora sul piatto ci sono tante offerte. Dalla Cina, dal Brasile e dall’Europa. Non voglio però restare in Cina. Ho chiesto aiuto a Dio per scegliere quella che sarà la strada migliore per me” ha dichiarato il giocatore a ‘Globoesporte’.