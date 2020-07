Sassuolo-Juventus, fuori Chiellini all’intervallo: rischia Juventus-Lazio

Altro infortunio per la Juventus, nella sfida contro il Sassuolo: la partita di Chiellini dura soltanto 45 minuti, in dubbio per la Lazio

Gara difficile per la Juventus contro il Sassuolo, con la veemente reazione neroverde dopo il doppio vantaggio bianconero immediato. Difesa di Sarri in sofferenza, con condizioni non ottimali per de Ligt e Chiellini. L’olandese si ferma due volte per problemi a una spalla ma continua. Non così il numero 3, che si fa massaggiare nel corso del cooling break ma alla fine del primo tempo alza bandiera bianca. Al suo posto nel secondo tempo Rugani. Il capitano bianconero a questo punto è a rischio per il big match di lunedì Juventus-Lazio. Dopo l’assenza per squalifica di Bernardeschi, sarebbe un’altra gran brutta notizia per la capolista.