Nel primo tempo di Sassuolo-Juventus problemi per i bianconeri che perdono un calciatore in vista del big match contro la Lazio

Problemi per Maurizio Sarri nel primo tempo di Sassuolo-Juventus. I bianconeri, in vantaggio per 2-1, dovranno fare a meno di Federico Bernardeschi nel big match di lunedì prossimo contro la Lazio. Il numero 33 bianconero, già diffidato, è stato ammonito nei minuti di recupero della prima frazione di gioco e sarà quindi squalificato.

L’ex Fiorentina non potrà quindi prendere parte allo scontro al vertice. Dalla ripresa del campionato, Bernardeschi è stato uno dei calciatori più spesso impiegato dal primo minuto da Sarri che lo ha individuato come profilo ideale per dare equilibrio al tridente di attacco, preferendolo spesso a Douglas Costa. Proprio il brasiliano potrebbe essere l’uomo scelto dal tecnico di Figline per completare il tridente che all’Olimpico potrebbe essere composto anche da Ronaldo e Dybala (oggi partito dalla panchina).