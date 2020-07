La Juventus va in vantaggio in avvio di partita con Danilo, trova il raddoppio dopo cinque minuti con Higuain. I bianconeri perdono concentrazione e qualità. Il Sassuolo dopo i gol subiti non si tira indietro e comincia a macinare gioco, tanti passaggi di prima tra le linee. Szczesny si oppone in tre interventi miracolosi ma non può nulla sul tiro di Djuricic. Gravi carenze sulla fascia sinistra juventina, Muldur e Berardi fanno quello che vogliono. Da sottolineare il ritorno in campo di Chiellini, dopo l’infortunio, che a metà primo tempo accusa risentimento muscolare ma stringe i denti. Si torna negli spogliatoi con una sola squadra in campo: il Sassuolo.

SASSUOLO

Consigli – 5,5

Muldur – 6,5

Chiriches – 6

Peluso – 5,5

Kyriakopoulos- 6

Magnanelli – 5,5

Locatelli – 6

Berardi – 6,5

Djuricic – 6,5

Boga – 6

Caputo – 6,5

All. De Zerbi – 6

JUVENTUS

Szczesny – 6,5

Danilo – 6,5

De Ligt – 5,5

Chiellini- 5,5

Alex Sandro – 5

Bentancur – 5,5

Pjanic – 6

Matuidi – 5

Bernardeschi – 5,5

Higuain – 6

Cristiano – 5,5

All. Sarri – 5,5

Arbitro Valeri – 6

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS:1-2

SASSUOLO(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disp.: Pegolo, Marlon, Magnani, Ferrari, Piccinini,Ghion,Haraslin, Traore, Mercati, Bourabia, Manzari, Raspadori. All. De Zerbi.

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Demiral, Ramsey, Rabiot, Muratore, Dybala, Douglas Costa, Olivieri .All. Sarri.

Marcatori: 6’ Danilo (J), 12’ Higuain (J), 29’ Djuricic (S)

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 43’ Magnanelli (S), 47’ Bernardeschi (J)

Espulsi: