Le pagelle e il tabellino di Udinese-Lazio, gara valida per la 33a giornata di Serie A: Caicedo delude, Rodrigo de Paul è il migliore

UDINESE (3-5-2)

Musso 6 – Sicuro nelle uscite alte. Attento sulle conclusioni da fuori.

Nuytinck 6 – Quando vede le brutte, spazza. Efficace. Dall’82’ Samir s.v.

Becao 6 – Respinge male un paio di palloni. Non bada per il sottile. Manca un gol da pochi passi.

De Maio 6 – Si fa valere nel gioco aereo. Essenziale.

Stryger Larsen 5.5 – Intercetta con la mano un cross dalla sinistra: per sua fortuna era fuori area.

De Paul 6,5 – Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante. E’ il tuttofare dell’Udinese. Pizzica il palo nel recupero.

Jajalo 6 – Smista palloni preziosi. Dà equilibrio alla squadra. Costretto ad uscire per infortunio. Dal 46’ Walace 6 – Entra bene: forze fresche per la squadra.

Fofana 6 – Utile in fase di non possesso. Spezza il gioco avversario e si fa sentire nei duelli fisici.

Sema 5,5 – Non riesce a mettersi in evidenza. Gara incolore. Dal 68’ Ter Avest 6 – Bene negli anticipi.

Okaka 6 – Gioca condizionato da una ammonizione rimediata in avvio per un pestone a Radu. Dal 67’ Teodorczyk 5,5 – Servito poco e male.

Lasagna 6,5 – Tanto movimento e spirito di iniziativa. Ci prova da fuori area, ma spara alle stelle. Pecca di egoismo nel secondo tempo: tira in porta e sbaglia, non servendo Okaka a porta praticamente vuota.

All. Gotti 6 – La sua squadra si rende pericolosa nelle ripartenze.

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 6 – Reattivo tra i pali. Si oppone a Becao, De Paul e Lasagna con un riflesso felino. Meno bene con i piedi.

Luiz Felipe 6 – Positivo il rientro tra i titolari dopo l’infortunio all’adduttore.

Acerbi 6 – Prestazione sufficiente. Non commette ingenuità. Alza bandiera bianca per infortunio. Dal 73’ Cataldi 6 – Raccordo tra i reparti. Con grande personalità si prende il pallone e lo smista. Ci tiene e si vede. Metronomo.

Radu 6 – Il pestone di Okaka dopo due minuti non gli permette di esprimersi al meglio. Se la cava bene nel complesso. Dal 51’ Bastos 5,5 – Con il suo ingresso la difesa cambia: lui sul centrodestra, Luiz Felipe al centro e Acerbi a sinistra. A volte distratto.

Lazzari 6,5 – Spina nel fianco. Ci prova dalla distanza con un tiro potente, ma centrale. Dal 78’ D. Anderson s.v.

Milinkovic 5,5 – Si mette in evidenza nei colpi di testa. Prova a mettere ordine a centrocampo, ma non sempre ci riesce.

Parolo 5 – Conclude male da pochi passi. Troppo spesso preso in contro-tempo dai bianconeri.

Luis Alberto 6 – Danza sul pallone e si esibisce in giocate spettacolari. Nel primo tempo non concretizza le occasioni.

Jony 5 – Manda in porta Lasagna con un disimpegno sbagliato. Nel complesso non punge. Dal 50’ Lukaku 5 – Vedi Jony.

Caicedo 5 – Gioca per la squadra. Non arriva mai al tiro. Dal 79’ Adekanye 5 – Da ottima posizione non sfrutta il suo sinistro nel finale.

Immobile 5,5 – Polveri bagnate nel primo tempo. I compagni non lo servono a dovere.

All. Inzaghi 6 – Altra partita in emergenza senza Leiva, Lulic, Marusic e Correa. La sua squadra prova a fare il gioco fin dai primi minuti.

Arbitro Abisso 6 – Sanziona con il giallo gli interventi più duri, ma quella su Caicedo, reo di aver allargato le braccia sul volto di Becao, sembra molto fiscale. Ha sempre la gara in controllo.

TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck (dall’82’ Samir), Becao, De Maio; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo (dal 46’ Walace), Fofana, Sema (dal 68’ Ter Havest); Okaka (dal 67’ Teodorczyk), Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Mazzolo, Palumbo, Zeegelaar, Nestorovski. All. Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (dal 73’ Cataldi), Acerbi, Radu (dal 51’ Bastos); Lazzari (dal 79’ D. Anderson), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (dal 50’ Lukaku); Caicedo (dal 78’ Adekanye), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Armini, Silva, Cataldi, Falbo, A. Anderson. All. S. Inzaghi

Arbitro: Rosario Abisso (sez. di Palermo)

Marcatori:

Ammoniti: Okaka (U), Caicedo (L), Luiz Felipe (L), Luis Alberto (L)