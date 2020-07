DIRETTA Serie A, Udinese-Lazio: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Inzaghi in tempo reale.

L’Udinese e la Lazio si affrontano in una gara molto delicata valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. A tre giorni dal ko interno con la Samp, i friulani di Gotti vogliono rialzare subito la testa e fare risultato per avvicinarsi alla salvezza aritmetica quanto prima. I capitolini di Inzaghi, invece, vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte di fila e riprendersi il secondo posto in solitaria in attesa dell’Inter. All’andata i biancocelesti si imposero 3-0. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

