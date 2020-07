DIRETTA Serie A, Sassuolo-Juventus: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Sarri in tempo reale.

La Juventus è di scena sul campo del Sassuolo nel big match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due partite, i bianconeri di Sarri vogliono tornare al successo per avvicinarsi sempre di più alla conquista del nono scudetto di fila. Ma i neroverdi di De Zerbi sognano il colpaccio per allungare la striscia di quattro vittorie consecutive e provare a restare in corsa per un posto in Europa League. All’andata finì 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA: