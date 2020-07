DIRETTA Serie A, Roma-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Fonseca e Juric in tempo reale.

La Roma ospita il Verona in una gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Da un lato i giallorossi di Fonseca vogliono dare seguito ai successi ottenuti contro Parma e Brescia per cercare di finire la stagione al quinto posto che vale la qualificazione in Europa League senza passare dai preliminari. Dall’altro i gialloblu di Juric hanno ancora poco da chiedere a questo campionato: il sogno europeo è praticamente svanito e la salvezza già raggiunta. All’andata i capitolini si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empererur, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76 punti; Atalanta* 70; Inter e Lazio 68; Roma 54; Napoli* e Milan* 53; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna* 43; Cagliari* 41; Parma* 40; Sampdoria* 38; Fiorentina 36; Sampdoria e Udinese 35; Torino 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia* 21; Spal 19