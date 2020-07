Torna in campo il Milan di Stefano Pioli per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A: avversario di giornata è il Parma di D’Aversa

Il Milan di Stefano Pioli, che vive un ottimo momento di forma, ospita per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, il Parma. I rossoneri, con uno Zlatan Ibrahimovic in più nel motore, sono reduci dal pareggio sul campo del Napoli e cercano il settimo risultato utile consecutivo per sperare ancora di raggiungere un posto in Europa League. Di contro, i gialloblu di Roberto D’Aversa arrivano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo nel derby emiliano contro il Bologna. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-PARMA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, GervinhoAll. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76 punti; Atalanta* 70; Inter e Lazio 68; Roma 54; Napoli 52; Milan 50; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Sampdoria e Udinese 35; Torino 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia* 21; Spal 19

*Una partita in più