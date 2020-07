DIRETTA Serie A, Bologna-Napoli: formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Gattuso in tempo reale.

Il Napoli fa visita al Bologna in una gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. I partenopei di Gattuso vogliono tornare al successo dopo il pareggio interno con il Milan per sorpassare almeno per una notte la Roma al quinto posto in classifica. I felsinei di Mihajlovic, invece, vanno a caccia di un altro risultato di prestigio dopo la clamorosa vittoria dell’andata per 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Krejci; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76 punti; Atalanta* 70; Inter e Lazio 68; Roma 54; Napoli 52; Milan 50; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Sampdoria e Udinese 35; Torino 34; Genoa 30; Lecce 29; Brescia* 21; Spal 19