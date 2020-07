Calciomercato Spal, Di Biagio al capolinea: non resterà in Serie B

Il presidente Mattioli pensa ad un big per tornare subito in Serie A: il sogno è Iachini.

Manca solo l’aritmetica, ma salvo miracoli sportivi la Spal è destinata a retrocedere in Serie B. E anche a cambiare guida tecnica, con Luigi Di Biagio (subentrato in corsa a Semplici, ndr) che non verrà confermato: “All’inizio pensavamo di tenerlo, ma se il gioco continua ad essere questo, non c’è margine per continuare insieme…” ha sentenziato il presidente dei ferraresi Mattioli a ‘Sky Sport’. Al suo posto il sogno è Iachini, che a sua volta non dovrebbe proseguire l’avventura alla Fiorentina.