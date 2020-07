Calciomercato Roma, salta lo scambio | Solo cash per Schick

Il centravanti ceco non è stato riscattato dal Lipsia, ma potrebbe restare in Bundesliga: piace al Bayer Leverkusen.

Tra gli effetti collaterali del coronavirus c’è la crisi economica che ha colpito diversi club di calcio. Inevitabili le conseguenze sul mercato, come nel caso di Patrik Schick: arrivato lo scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, l’attaccante ceco aveva convinto la dirigenza del Lipsia a sborsare i 29 milioni di euro necessari ad acquistarlo dalla Roma. Ma poi il Covid-19 ha fatto saltare l’operazione. Il futuro dell’ex Sampdoria, tuttavia, potrebbe essere ancora in Germania. Stando a quanto si legge sulla ‘Bild’, infatti, Schick sarebbe il primo nome sulla lista del Bayer Leverkusen per rimpiazzare Havertz. Sfumata la possibilità di uno scambio con Leon Bailey in giallorosso, le ‘Aspirine’ proveranno a strapparlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

