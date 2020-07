La Roma punta alla conferma di Pellegrini. La questione rinnovo sarà però affrontata più avanti, dopo la fine del mercato estivo

Nuove conferme sulla permanenza alla Roma di Lorenzo Pellegrini. Come riporta il quotidiano ‘Il Tempo’, arrivano ulteriori smentite su un possibile addio questa estate del centrocampista classe ’96, pezzo pregiato della rosa giallorossa insieme a Zaniolo. I due talenti italiani sono reputati infatti dei tasselli fondamentali per i progetti futuri del club. Inoltre, come già rivelato da Calciomercato.it, la questione rinnovo per Pellegrini non sarà affrontata nell’immediato. Le parti dovrebbero discutere del prolungamento del contrato, in scadenza nel 2022, dopo la sessione estiva del mercato.

