Il Benevento sulle tracce dell’attaccante azzurro, in scadenza di contratto con lo Shandong

L’avventura di Pellé in Cina sembra essere arrivata al capolinea. Il contratto dell’attaccante azzurro con lo Shandong scade a fine anno e per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘Goal.com’ il Benevento di Pippo Inzaghi sarebbe sulle tracce. A 35 anni compiuti Pellé potrebbe rimettersi in gioco nel palcoscenico della Serie A, dove non è riuscito mai ad imporsi. Per farlo dovrà ridursi in maniera importante lo stipendio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Benevento, ESCLUSIVO: spunta un ex Udinese

Calciomercato Benevento, super colpo per Inzaghi | C’è l’ex Juve