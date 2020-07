Calciomercato Milan, retroscena Kessie: saltato lo scambio in Serie A

Franck Kessie, in gol stasera contro il Parma, avrebbe potuto lasciare il Milan: idea di uno scambio con il Napoli

Protagonista in Milan-Parma con la bella rete che ha rimesso in parità il risultato, Franck Kessie è uno dei nomi ricorrenti nel mercato rossonero. Il centrocampista ivoriano assicurerebbe un buon tesoretto alla società lombarda ma può essere anche inserito in qualche scambio. Non è una novità che Kessie sia molto legato a Rino Gattuso e, infatti, il calciatore è stato accostato anche al Napoli. Si è parlato di un possibile scambio con Milik, ma c’è anche un’altra idea: l’ex Atalanta in azzurro, con Allan in rossonero. Un’ipotesi che si è scontrata con la volontà del brasiliano.

Il centrocampista ex Udinese, infatti, ha preso tempo per valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare da Premier League, Psg o Atletico Madrid. Una posizione che potrebbe comunque mutare nelle prossime settimane, facendo diventare la suggestione qualcosa di più.