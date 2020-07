Calciomercato Juventus, un big verso l’addio: il sostituto dalla Roma

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al post Bonucci: idea Gianluca Mancini, per la Roma proposto uno scambio, due giocatori sul piatto

La Juventus pensa alle mosse future in chiave di calciomercato e non sono da escludere movimenti anche clamorosi tra i bianconeri. Nelle ultime giornate non è stato entusiasmante il rendimento di Leonardo Bonucci, che nel match contro il Sassuolo è infatti rimasto inizialmente in panchina. Potrebbe esserci un addio pazzesco se la dirigenza bianconera dovesse decidere per un rinnovamento in retroguardia. Secondo ‘AsRomaLive’, Paratici starebbe guardando in casa Roma, dove un altro suo pallino, oltre a Zaniolo, sarebbe Gianluca Mancini. Per il difensore giallorosso, potrebbe partire una proposta di scambio, con Higuain e Romero messi sul piatto. Ma sia l’attaccante che il difensore argentino, entrambi in uscita dalla Vecchia Signora, non sarebbero profili che entusiasmano particolarmente la società capitolina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scelto il dopo Ronaldo, il piano

Juventus, top per il centrocampo | Ma il nome non convince Sarri