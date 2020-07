Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso se la prende con Arek Milik durante il primo tempo della gara con il Bologna

Al centro di numerose voci di mercato, anche in considerazione della vicina fumata bianca per Osimhen, Arek Milik è stato schierato titolare da Gattuso in Bologna-Napoli. L’allenatore azzurro non ha però gradito l’atteggiamento dell’attaccante polacco durante i primi 30 minuti di gioco. Così le sue urla sono arrivate proprio in campo, direzione attaccante polacco: “Arek manchi solo tu”, la strigliata che l’allenatore calabrese ha rivolto al suo calciatore. Evidentemente l’unico a non dare il suo contributo propositivo alla causa azzurra al Dall’Ara secondo Gattuso.

