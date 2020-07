Serie A, riapertura stadi | Pronto il piano, ma c’è una brutta notizia

La Serie A spera nella riapertura degli stadi; pronto il piano, ma c’è una brutta notizia

La Serie A lavora per la riapertura parziale degli stadi. Con un comunicato ufficiale, ieri la Lega ha reso noto il suo auspicio di riaprire gli impianti per consentire una presenza minima di tifosi. Tuttavia, le attese dei club italiani potrebbero essere disilluse dalle prossime decisioni del Governo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Serie A, le ultime sulla riapertura degli stadi

Le possibilità che la gente torni già in questo finale di stagione ad assistere dal vivo agli incontri di Serie A, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono decisamente poche. Oggi è in programma il Consiglio dei Ministri che emanerà il nuovo dpcm: il Governo avrebbe il timore che riaprire gli stadi per il 40% della capienza potrebbe essere un segnale in controtendenza con il momento che il Paese sta ancora attraversando. I club, intanto, ci sperano soprattutto per motivi economici. Un gruppo di ingegneri ha preparato un dettagliato studio che analizza la situazione club per club (in base al numero di abbonati) e impianto per impianto.

